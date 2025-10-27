El Centro de Comercio e Industria de San Pedro celebró su 92° aniversario

Este, elcumplió, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y el acompañamiento a comerciantes, empresarios y emprendedores de la ciudad.

La entidad se prepara para celebrar el aniversario con una cena especial el próximo 15 de noviembre, donde compartirá su presente y renovará su mirada hacia el futuro.

Desde la institución recordaron a quienes dieron los primeros pasos en su creación y a todos los que, a lo largo de estas nueve décadas, trabajaron por la defensa de los intereses del sector productivo local. Además, renovaron su invitación a la comunidad para seguir sumando esfuerzos y mantener vivos los valores que guiaron su crecimiento.