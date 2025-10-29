Denuncias contra el Secretario de Seguridad: Sindicato de Municipales advierte sobre más casos de maltrato a trabajadores

La grave denuncia formulada contra el Secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, por violencia de género y maltrato laboral hacia una empleada del área abrió camino para que trascendieran otros hechos ocurridos en los últimos tiempos.

Juan Cruz Acosta, Secretario General del STM, afirmó que la denuncia es la culminación de una serie de conflictos. "En realidad lo que viene pasando es que este hombre viene ninguneando a los trabajadores, diciéndoles cualquier cosa, lo que se le viene a la cabeza, tirándoles papeles al piso. El otro día fue la gota que rebalsó el vaso", declaró Acosta.

El dirigente sindical sostuvo que el comportamiento de Álvarez es de larga data y no se limita a un único incidente. "Cuando asumió lo hizo con humos y subido al caballo. Viene de afuera a ningunear a los trabajadores y a una trabajadora", enfatizó Acosta, señalando que la "gran mayoría" de los empleados ha tenido problemas con el funcionario. El gremio recordó haber tenido ya conflictos con el Secretario, citando el caso de "un compañero que trasladaron".

Acosta sugirió que la situación es conocida en el ámbito municipal. "De tantas denuncias que venían sucediendo por distintos hechos, creo que el Intendente estaría al tanto o no le contaron todavía," expresó el Secretario General del STM. El sindicalista opinó que el Intendente "cree en una persona y a veces le sale el tiro por la culata", y criticó la postura del funcionario denunciado: "Tiene la ideología de otro partido político y se cree que los trabajadores son esclavos."

El Sindicato confirmó que el caso ya escaló a otras instancias: "Hay denuncias ya en Comisaría. Tomó intervención la Secretaría de la Mujer, pero esto viene de larga data y tomará intervención el Ministerio de Trabajo."

El objetivo primordial del gremio es "que este señor trate con respeto a los trabajadores y no queriendo pasarlos por arriba." Acosta advirtió que el incidente reciente con la trabajadora no pasó a mayores gracias a la intervención de otros compañeros. "El paso a seguir es charlar con los trabajadores y hacer alguna denuncia en el Ministerio," concluyó Acosta.