Definen la situación del Secretario de Seguridad, denunciado por violencia de género y maltrato laboral

El Secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro, Eduardo Álvarez, fue denunciado por violencia de género y maltrato laboral hacia una de las empleadas del área en la Comisaría de la Mujer.

De acuerdo a la exposición de la denunciante, el funcionario la agredió a los gritos y le rompió unos documentos frente a otros empleados.

Si bien es la primera denuncia que tramita bajo la figura de violencia de género y fue radicada en sede policial, otros hechos similares estaban en conocimiento de las autoridades.

El Sindicato de Trabajadores Municipales se contactó con la trabajadora. Desde la Comisaría de la Mujer se iniciaron actuaciones en la Justicia que derivarían en una medida de restricción perimetral. Además, se pusieron en marcha los protocolos habituales para la contención de una empleada municipal víctima de violencia, por lo que entrará en período de licencia hasta que se resuelva la situación.

Hasta el momento no se informó sobre el sumario interno que, como lo marca la legislación, deberá iniciarse para determinar responsabilidades y posibles sanciones o resoluciones políticas sobre el futuro de Álvarez como funcionario.



