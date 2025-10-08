Cáncer de mama: Hospital SADIV ofrecerá mamografías gratuitas a mujeres sin cobertura en Octubre

Aunque las averías en la red de gas se redujeron un 20 por ciento en los últimos tres años, Litoralgas advierte que la mitad de las roturas son provocadas por particulares que excavan sin precauciones.
En el marco del Mes de Concientización sobre la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Hospital Privado SADIV se sumó activamente a la campaña de prevención, reafirmando su compromiso con la salud de la comunidad a través de una importante iniciativa.
Durante todo el mes de octubre, la institución ofrecerá mamografías gratuitas destinadas a mujeres sin cobertura médica, en el rango de edad de entre 40 y 70 años.
El objetivo central de la campaña es facilitar el acceso al diagnóstico temprano, herramienta considerada fundamental para aumentar significativamente las posibilidades de tratamiento y recuperación de esta enfermedad. Bajo la consigna "Porque prevenir también es cuidar", el hospital busca reducir las barreras económicas para la realización de este estudio vital.
Las mujeres interesadas en acceder a este beneficio deberán solicitar turno previamente comunicándose al número de teléfono: (3329) 60-2312.
