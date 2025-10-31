Asamblea de COOPSER: Iván Groppo continuará en la Presidencia y aprobaron gestión de crédito para la línea de alta tensión Villa Lía – Baradero

La Cooperativa de Servicios Públicos de San Pedro (COOPSER) llevó a cabo su Asamblea Anual Ordinaria y una Extraordinaria, donde se aprobaron la memoria y balance del ejercicio N° 81 y se ratificó a Iván Groppo como presidente de la entidad por un nuevo período.

Durante la sesión, realizada en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza y con la participación de delegados de todos los distritos, se aprobaron por unanimidad la memoria y el balance correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 30 de junio.

El punto central de la Asamblea Extraordinaria fue lapara autorizar a la Cooperativa a gestionar un préstamo a través del Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires ().

Este financiamiento está destinado a la construcción de la Nueva Línea Aérea de Alta Tensión de 132 kV, un tendido de 47 kilómetros que vinculará la Estación Transformadora (ET) Villa Lía (Transba) con la ET Baradero (Transba), incluyendo un campo completo de salida de línea en 132 kV en esta última.

Se aclaró a los delegados que, si bien COOPSER asumirá formalmente el rol de solicitante del préstamo PROMEI por una cuestión administrativa, la responsabilidad económica directa y los riesgos financieros de la obra serán limitados. El grueso del financiamiento será cubierto con fondos del agregado tarifario de transmisión y recursos compartidos del Fondo de Inversión en Transmisión de la Provincia de Buenos Aires (FITBA), que absorberán tanto el monto del préstamo como cualquier posible diferencia en la adjudicación. De esta forma, la obra podrá ejecutarse sin comprometer recursos propios de la Cooperativa.

En el encuentro se informó también sobre los progresos en otro proyecto fundamental para la región: la instalación de la Estación Transformadora San Pedro Industrial. Este proyecto continúa su curso y avanza hacia el llamado a licitación por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, contando con el acompañamiento del intendente Cecilio Salazar y el respaldo del Sindicato de Luz y Fuerza.

En el marco de la Asamblea Ordinaria, y tras presentarse una lista única, se confirmó por unanimidad la continuidad de las autoridades. Iván Groppo seguirá presidiendo COOPSER, acompañado en la mesa directiva por Ricardo Montesino como vicepresidente, Alberto Díaz como secretario y Miguel Ángel Madrid como tesorero.