Provincia inició la licitación para la obra energética por 28 mil millones de pesos

  El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, mediante la Subsecretaría de Energía, lanzó la licitación para la obra de alta tensión en el partido de San Pedro que promete transformar la matriz productiva regional. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 28.000 millones de pesos, financiados íntegramente por el Estado provincial. El objetivo central es duplicar la capacidad actual del suministro eléctrico en la ciudad, lo que permitirá no solo mejorar la calidad del servicio para los vecinos, sino también garantizar el abastecimiento para la radicación de nuevas industrias y el fortalecimiento del sector comercial y logístico.

Una mujer resultó herida tras caer de una motocicleta cuyo conductor se fue del lugar

 

Una mujer de 43 años sufrió lesiones de diversa consideración tras caer de la motocicleta en la que circulaba como acompañante, en un extraño episodio ocurrido durante la madrugada de hoy.

El hecho se registró en la intersección de las calles Mitre y Juan B. Justo. El personal policial acudió al lugar tras una alerta emitida por el sistema de emergencias SAME 107 sobre un presunto accidente de tránsito. Al arribar, los efectivos no hallaron vehículos ni personas accidentadas, pero lograron entrevistarse con un testigo presencial que relató lo sucedido.

Según el testimonio recabado por los uniformados, una motocicleta con dos ocupantes perdió el control, lo que provocó que ambos cayeran violentamente sobre la cinta asfáltica. Tras el impacto, el conductor del rodado se incorporó rápidamente y fue del lugar con el vehículo, abandonando a su acompañante en la vía pública.

La mujer ya había sido trasladada por una ambulancia al hospital local antes del arribo del patrullero. En el nosocomio, los profesionales médicos dictaminaron que la víctima presenta lesiones de carácter leve, de no mediar complicaciones en su evolución. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno tomó intervención en el caso para intentar identificar al conductor y establecer las circunstancias del siniestro.