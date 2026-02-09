Una mujer resultó herida tras caer de una motocicleta cuyo conductor se fue del lugar





Una mujer de 43 años sufrió lesiones de diversa consideración tras caer de la motocicleta en la que circulaba como acompañante, en un extraño episodio ocurrido durante la madrugada de hoy.

El hecho se registró en la intersección de las calles Mitre y Juan B. Justo. El personal policial acudió al lugar tras una alerta emitida por el sistema de emergencias SAME 107 sobre un presunto accidente de tránsito. Al arribar, los efectivos no hallaron vehículos ni personas accidentadas, pero lograron entrevistarse con un testigo presencial que relató lo sucedido.

Según el testimonio recabado por los uniformados, una motocicleta con dos ocupantes perdió el control, lo que provocó que ambos cayeran violentamente sobre la cinta asfáltica. Tras el impacto, el conductor del rodado se incorporó rápidamente y fue del lugar con el vehículo, abandonando a su acompañante en la vía pública.

La mujer ya había sido trasladada por una ambulancia al hospital local antes del arribo del patrullero. En el nosocomio, los profesionales médicos dictaminaron que la víctima presenta lesiones de carácter leve, de no mediar complicaciones en su evolución. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno tomó intervención en el caso para intentar identificar al conductor y establecer las circunstancias del siniestro.