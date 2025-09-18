Un trabajo del Jardín 919 representa al distrito en la Feria Provincial de Ciencias

El Jardín de Infantes N° 919 “Heroínas de Malvinas” de San Pedro se encuentra representando a la ciudad en la, que se desarrolla en la localidad de Mar de Ajó.

El proyecto de la institución, titulado “Murciélagos: Héroes Nocturnos”, fue uno de los diez elegidos entre más de 210 propuestas para llegar a esta instancia. Cabe destacar que el Jardín N° 919 es el único de Nivel Inicial de la Región 12 en participar de esta etapa provincial.

La vicedirectora del jardín, Natalia García, está a cargo de defender la investigación en la feria, acompañada de las producciones realizadas por los alumnos de las salas de 3° sección del turno tarde, quienes contaron con la participación activa de sus familias.

La directora del establecimiento, Karina Rossi, junto a todo el equipo docente, manifestaron su orgullo por el trabajo y el esfuerzo de los niños y sus familias. La feria se lleva a cabo durante toda la jornada de hoy, con la presencia de evaluadoras que determinarán los resultados que se darán a conocer el jueves a las 17 horas, al finalizar el evento.