Rivas presentó un proyecto para crear una Oficina de Mediación Comunitaria

  El concejal Martín Rivas , del bloque Acuerdo Ciudadano San Pedro, presentó hoy un proyecto de ordenanza para la creación de una Oficina de Mediación Comunitaria en el municipio. La iniciativa, trabajada en conjunto con la doctora Mabel Prado Baker, busca ofrecer una herramienta de diálogo para resolver conflictos de convivencia entre vecinos. Según el expediente N° 5585/2025, la propuesta establece la creación de un espacio voluntario y confidencial para abordar problemas cotidianos como ruidos, vibraciones, mascotas, filtraciones, medianeras o el uso de espacios comunes. El objetivo es que las partes encuentren soluciones rápidas y prácticas sin tener que recurrir a procesos judiciales o burocracia.

Un trabajo del Jardín 919 representa al distrito en la Feria Provincial de Ciencias


 El Jardín de Infantes N° 919 “Heroínas de Malvinas” de San Pedro se encuentra representando a la ciudad en la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología, que se desarrolla en la localidad de Mar de Ajó.

El proyecto de la institución, titulado “Murciélagos: Héroes Nocturnos”, fue uno de los diez elegidos entre más de 210 propuestas para llegar a esta instancia. Cabe destacar que el Jardín N° 919 es el único de Nivel Inicial de la Región 12 en participar de esta etapa provincial.

La vicedirectora del jardín, Natalia García, está a cargo de defender la investigación en la feria, acompañada de las producciones realizadas por los alumnos de las salas de 3° sección del turno tarde, quienes contaron con la participación activa de sus familias.

La directora del establecimiento, Karina Rossi, junto a todo el equipo docente, manifestaron su orgullo por el trabajo y el esfuerzo de los niños y sus familias. La feria se lleva a cabo durante toda la jornada de hoy, con la presencia de evaluadoras que determinarán los resultados que se darán a conocer el jueves a las 17 horas, al finalizar el evento.