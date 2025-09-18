Nuevos reclamos por el estado del acceso a La Tosquera (Video)

Integrantes de la comunidad educativa del barrio La Tosquera plantearon nuevamente su preocupación por el estado del acceso con las recientes lluvias.  "Con el ingreso de docentes a las escuela, había una cola de autos haciendo rally para entrar al barrio.  Lo más triste es que al deteriorado camino, la seguidilla de autos de quienes no vivimos acá, lo seguimos rompiendo y queda en peores condiciones para las y los vecinos" expresó Poli Rosales, referente del MTE y parte del espacio La Colmenita. 

Pensiones por discapacidad: El cronograma en las localidades del asesoramiento del Municipio y la Defensoría del Pueblo

 


Tal como se había anunciado en la última semana, el Municipio de San Pedro, en articulación con la Defensoría del Pueblo, brindará asesoramiento y acompañamiento a las vecinas y vecinos que enfrenten dificultades en la tramitación o continuidad de sus pensiones por discapacidad.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la gestión, evitar traslados innecesarios hacia la ciudad cabecera y atender casos de personas que no pudieron presentar documentación, no recibieron o comprendieron las notificaciones, o que cumplieron con todos los requisitos pero aún no se les restableció la pensión.

Los operativos territoriales se llevarán adelante en las siguientes localidades:

  • Lunes, de 9 a 12, en Santa Lucía.

  • Miércoles, de 9 a 12, en Gobernador Castro.

  • Viernes, de 9 a 12, en Río Tala.

Desde el Municipio destacaron que este dispositivo busca acercar respuestas concretas y acompañar a las familias en situaciones que requieren de orientación y resolución inmediata.

Esta mañana, ANSES recordó que la única oficina habilitada para la realización de trámites es la UDAI San Pedro. 