Pensiones por discapacidad: El cronograma en las localidades del asesoramiento del Municipio y la Defensoría del Pueblo
Tal como se había anunciado en la última semana, el Municipio de San Pedro, en articulación con la Defensoría del Pueblo, brindará asesoramiento y acompañamiento a las vecinas y vecinos que enfrenten dificultades en la tramitación o continuidad de sus pensiones por discapacidad.
La iniciativa busca facilitar el acceso a la gestión, evitar traslados innecesarios hacia la ciudad cabecera y atender casos de personas que no pudieron presentar documentación, no recibieron o comprendieron las notificaciones, o que cumplieron con todos los requisitos pero aún no se les restableció la pensión.
Los operativos territoriales se llevarán adelante en las siguientes localidades:
Lunes, de 9 a 12, en Santa Lucía.
Miércoles, de 9 a 12, en Gobernador Castro.
Viernes, de 9 a 12, en Río Tala.
Desde el Municipio destacaron que este dispositivo busca acercar respuestas concretas y acompañar a las familias en situaciones que requieren de orientación y resolución inmediata.
Esta mañana, ANSES recordó que la única oficina habilitada para la realización de trámites es la UDAI San Pedro.
