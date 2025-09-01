La conducción de la UCR le respondió a los concejales: “El verdadero y único radicalismo nunca le ha dado la espalda a la institucionalidad”
En un comunicado difundido este lunes, las autoridades partidarias remarcaron que la ausencia de firmas en el documento revela una “falta de transparencia” y, de confirmarse su autenticidad, expone “la debilidad y la falta de convicción” de quienes hoy representan al radicalismo en el Concejo Deliberante.
“Pretenden justificar lo injustificable y explicar lo inexplicable. No hacen más que desacreditarse y revelar la insensatez de sus posiciones”, señalaron desde la UCR local, al referirse a la alianza entre sectores radicales y el peronismo conducido en San Pedro por el espacio Nuevos Aires, al que vincularon con el exministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa.
“El verdadero y único radicalismo nunca le ha dado la espalda a la institucionalidad”, enfatiza el texto, que considera “paradójico y contradictorio” que dirigentes surgidos de las filas radicales intenten ahora justificar un acuerdo político con una fuerza “ideológicamente antagónica a los principios y valores” de la UCR.
Desde la conducción partidaria también advirtieron que estas acciones buscan “generar confusión en la ciudadanía” y que será difícil para los concejales “acreditar legitimidad o seriedad ante los afiliados radicales” tras haber, aseguran, “dado la espalda a la institución que les brindó la confianza”.
En ese marco, la UCR San Pedro reafirmó su apoyo a la lista POTENCIA – Lista 2201, integrada, según indicaron, “en un 100% por radicales puros” y que competirá en las elecciones del próximo 7 de septiembre con el objetivo de “recuperar el Concejo Deliberante”.
“Nuestra responsabilidad y compromiso está con la ciudadanía y con los valores que nos representan como radicales. No aceptaremos que ningún supuesto objetivo electoral menoscabe los principios, valores y la ética que deben regir el ejercicio de la función pública”, concluyó el comunicado, firmado por el diputado (MC) Germán López, presidente del partido.