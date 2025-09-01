La conducción de la UCR le respondió a los concejales: “El verdadero y único radicalismo nunca le ha dado la espalda a la institucionalidad”









La Comisión Directiva de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Pedro expresó su “profunda preocupación” ante la difusión de una nota presuntamente firmada por concejales en ejercicio del bloque radical, y acusó a los ediles de actuar sin transparencia y de contradecir los principios históricos del partido al justificar una alianza con el espacio peronista Nuevos Aires.





En un comunicado difundido este lunes, las autoridades partidarias remarcaron que la ausencia de firmas en el documento revela una “falta de transparencia” y, de confirmarse su autenticidad, expone “la debilidad y la falta de convicción” de quienes hoy representan al radicalismo en el Concejo Deliberante.





“Pretenden justificar lo injustificable y explicar lo inexplicable. No hacen más que desacreditarse y revelar la insensatez de sus posiciones”, señalaron desde la UCR local, al referirse a la alianza entre sectores radicales y el peronismo conducido en San Pedro por el espacio Nuevos Aires, al que vincularon con el exministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa.





“El verdadero y único radicalismo nunca le ha dado la espalda a la institucionalidad”, enfatiza el texto, que considera “paradójico y contradictorio” que dirigentes surgidos de las filas radicales intenten ahora justificar un acuerdo político con una fuerza “ideológicamente antagónica a los principios y valores” de la UCR.





Desde la conducción partidaria también advirtieron que estas acciones buscan “generar confusión en la ciudadanía” y que será difícil para los concejales “acreditar legitimidad o seriedad ante los afiliados radicales” tras haber, aseguran, “dado la espalda a la institución que les brindó la confianza”.





En ese marco, la UCR San Pedro reafirmó su apoyo a la lista POTENCIA – Lista 2201, integrada, según indicaron, “en un 100% por radicales puros” y que competirá en las elecciones del próximo 7 de septiembre con el objetivo de “recuperar el Concejo Deliberante”.





“Nuestra responsabilidad y compromiso está con la ciudadanía y con los valores que nos representan como radicales. No aceptaremos que ningún supuesto objetivo electoral menoscabe los principios, valores y la ética que deben regir el ejercicio de la función pública”, concluyó el comunicado, firmado por el diputado (MC) Germán López, presidente del partido.







