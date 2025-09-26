Jornada de salud bucodental en la Escuela Primaria N° 7

La Municipalidad de San Pedro llevó a cabo este jueves una jornada especial de promoción y prevención de laen la. La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Salud local y contó con la colaboración activa del equipo de Salud Comunitaria.

La actividad estuvo dirigida a los alumnos de primero y segundo grado, con el objetivo de fomentar hábitos de higiene y cuidado desde edades tempranas.

Durante la jornada, los niños participaron de charlas y propuestas educativas orientadas a la prevención de enfermedades bucales. Los profesionales de la salud brindaron información didáctica sobre la técnica correcta de cepillado, la importancia del uso de flúor y los riesgos asociados al consumo excesivo de azúcares.

Desde el área de Salud se destacó la importancia de estas acciones en el ámbito escolar, considerándolo un espacio clave para generar conciencia sobre el cuidado de la boca y los dientes como parte fundamental de la salud integral.