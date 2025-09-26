Jornada de salud bucodental en la Escuela Primaria N° 7

Un automóvil Fiat Uno modelo 1994, que había sido sustraído en la ciudad de San Pedro, fue hallado completamente desmantelado en un domicilio de San Nicolás tras una investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. Un hombre fue notificado en el marco de una causa por encubrimiento. El hecho se inició el pasado 22 de septiembre, cuando un joven denunció en la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro la desaparición de su vehículo. Según el damnificado, había dejado el automóvil estacionado cerca del Hospital SADIV el día 17 del mismo mes, al ser internado por una afección de salud. Al recibir el alta el día 22, constató que el rodado había sido robado. Tareas de inteligencia y allanamiento Tras la denuncia, se inició una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada como "Hurto Automotor", con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11. Personal de la DDI de San Pedro se abocó a las tareas investigativas...
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Municipalidad de San Pedro llevó a cabo este jueves una jornada especial de promoción y prevención de la salud bucodental en la Escuela Primaria N° 7. La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Salud local y contó con la colaboración activa del equipo de Salud Comunitaria.
La actividad estuvo dirigida a los alumnos de primero y segundo grado, con el objetivo de fomentar hábitos de higiene y cuidado desde edades tempranas.
Durante la jornada, los niños participaron de charlas y propuestas educativas orientadas a la prevención de enfermedades bucales. Los profesionales de la salud brindaron información didáctica sobre la técnica correcta de cepillado, la importancia del uso de flúor y los riesgos asociados al consumo excesivo de azúcares.
Desde el área de Salud se destacó la importancia de estas acciones en el ámbito escolar, considerándolo un espacio clave para generar conciencia sobre el cuidado de la boca y los dientes como parte fundamental de la salud integral.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones