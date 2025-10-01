Jubilados Autoconvocados realizaron capacitación electoral y reiteraron su crítica al gobierno nacional

El grupollevó a cabo una actividad en la Plaza Belgrano de esta ciudad, que combinó una capacitación sobre el nuevo sistema de votación con la reiteración de sus críticas a las políticas del gobierno nacional.

La convocatoria se realizó hoy, miércoles 1° de octubre, a las 16 horas. Los asistentes participaron de una jornada informativa sobre el uso de la Boleta Única de Papel, el sistema que se empleará en los comicios del próximo 26 de octubre. La actividad, abierta a toda la comunidad, fue el inicio de una serie de encuentros que se replicarán en distintos puntos de la ciudad durante las próximas semanas para informar sobre el proceso electoral.

En el marco de la jornada, los jubilados también hicieron públicos sus reclamos, enmarcados en una postura crítica hacia la gestión. Mediante un comunicado, el grupo, que se define como "No Partidario" pero sí "Política", expuso su oposición a las políticas de la administración de Javier Milei, manifestando un llamado explícito: "NO A MILEI - NO A SUS CANDIDATOS Y CÓMPLICES EN SAN PEDRO Y EN TODO EL PAÍS".

El texto difundido por los jubilados, entre ellos Cachi Scipioni, argumentó que su lucha es política porque "nos estamos manifestando contra políticas oficiales que nos perjudican a nosotros, perjudican a la inmensa mayoría del Pueblo y a la Nación Argentina."

Entre los puntos de crítica señalados se incluyó el beneficio a "grandes exportadores de granos" tras la eliminación de retenciones, lo que habría significado una ganancia de 2.100 millones de dólares para un "puñado de empresas". También cuestionaron la "decisión de profundizar el ajuste contra la mayoría del pueblo", la intención de "privatizar nuestras Centrales Nucleares" y otras decisiones de gobierno como la autorización por decreto del "ingreso de Tropas de EEUU al Territorio Argentino".

Finalmente, el comunicado instó a la ciudadanía a reflexionar sobre estas "cuestiones" antes de emitir su voto el 26 de octubre "para ponerle un Freno a Milei y volver al camino de una sociedad más Justa y Solidaria." La jornada concluyó con expresiones a favor de "la Democracia", "la Patria" y "La Lucha de Los Jubilados y Jubiladas".