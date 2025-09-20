Finaliza este domingo el Encuentro de Fanáticos del Jeep IKA

El Encuentro de Fanáticos del Jeep IKA continuó este sábado con las actividades programadas.

En el Paseo Público Municipal, vecinos de la ciudad y visitantes disfrutaron de la exhibición de las decenas de vehículos que llegaron a San Pedro para fin de semana.

Además, hubo stands temáticos de empresas auspiciantes como BF Goodrich y Michelin. Por la tarde, se ralizó una travesía 4x2 y 4x4 por parajes de la región, con paso por Río Gala, La Celina, Pueblo Doyle y Santa Lucía, entre otros puntos.

La jornada cierra con el clásico “Asado de Camaradería” en el Tiro Federal de San Pedro.

Este domingo, el cierre del encuentro comenzará con un desayuno en el Paseo Público y continuará con una nueva travesía hacia Vuelta de Obligado, con exhibición de vehículos en la playa y la posibilidad de almorzar en locales de la zona. La reunión de despedida está prevista para las 15:00 en ese histórico paraje.