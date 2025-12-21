Una camioneta chocó con una moto: autoridades informaron que el conductor se fue del lugar

Un nuevo incidente vial tuvo lugar en la tarde de ayer en la intersección de la calle 60 y Rafael Obligado.

Una motocicleta Mondial 110cc de color verde, que era conducida por una joven de 19 años, fue impactada por otro rodado. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor del segundo vehículo involucrado —del cual no se han aportado precisiones y se identifica inicialmente como NN— se retiró del lugar inmediatamente después del impacto, dándose a la fuga.

La víctima fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada hacia la guardia general del hospital local. Pese a la violencia del choque, la joven ingresó consciente al nosocomio y los médicos constataron que presentaba heridas de carácter leve.

En el hecho tomó intervención la fiscalía local, la cual dispuso la realización de las actuaciones de rigor para intentar identificar al responsable a través del relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de testigos presenciales. Asimismo, las autoridades ordenaron la restitución de la motocicleta a su propietaria tras completar las pericias correspondientes.