El SEC abrió la inscripción para el curso profesional de recorte de cascos

El Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro comunica que se encuentra abierta la inscripción al "Curso Profesional de Recorte de Cascos", dictado por el Prof. Cristian González, dirigido a todas las personas interesadas en aprender esta técnica fundamental para el cuidado equino.

El curso ofrece una formación integral teórica y práctica, con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para realizar un recorte correcto y seguro, respetando la anatomía del casco y promoviendo el bienestar animal.

Charla inicial gratuita: 3 de septiembre.

Inicio del curso: 10 de septiembre.

Clases teóricas: Miércoles de 19:00 a 20:30 hs en Mitre 455.

Clases prácticas: Sábados de 9:30 a 12:00 hs en Lucio Mansilla 7500.

Aranceles preferenciales para afiliados:

Consultas sobre inscripciones y pagos al 3329 63-2322

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura SEC "Fabián Miranda", y se enmarca en las acciones de formación promovidas por la gestión 2025 del SEC San Pedro a cargo del Secretario General Marcelo Mosteiro.