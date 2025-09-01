El SEC abrió la inscripción para el curso profesional de recorte de cascos

La conducción de la UCR le respondió a los concejales: “El verdadero y único radicalismo nunca le ha dado la espalda a la institucionalidad”
La Comisión Directiva de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Pedro expresó su “profunda preocupación” ante la difusión de una nota presuntamente firmada por concejales en ejercicio del bloque radical, y acusó a los ediles de actuar sin transparencia y de contradecir los principios históricos del partido al justificar una alianza con el espacio peronista Nuevos Aires. En un comunicado difundido este lunes, las autoridades partidarias remarcaron que la ausencia de firmas en el documento revela una “falta de transparencia” y, de confirmarse su autenticidad, expone “la debilidad y la falta de convicción” de quienes hoy representan al radicalismo en el Concejo Deliberante. “Pretenden justificar lo injustificable y explicar lo inexplicable. No hacen más que desacreditarse y revelar la insensatez de sus posiciones”, señalaron desde la UCR local, al referirse a la alianza entre sectores radicales y el peronismo conducido en San Pedro por el espacio Nuevos Aires, al que vincularon ...