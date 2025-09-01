La conducción de la UCR le respondió a los concejales: “El verdadero y único radicalismo nunca le ha dado la espalda a la institucionalidad”

La Comisión Directiva de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Pedro expresó su “profunda preocupación” ante la difusión de una nota presuntamente firmada por concejales en ejercicio del bloque radical, y acusó a los ediles de actuar sin transparencia y de contradecir los principios históricos del partido al justificar una alianza con el espacio peronista Nuevos Aires. En un comunicado difundido este lunes, las autoridades partidarias remarcaron que la ausencia de firmas en el documento revela una “falta de transparencia” y, de confirmarse su autenticidad, expone “la debilidad y la falta de convicción” de quienes hoy representan al radicalismo en el Concejo Deliberante. “Pretenden justificar lo injustificable y explicar lo inexplicable. No hacen más que desacreditarse y revelar la insensatez de sus posiciones”, señalaron desde la UCR local, al referirse a la alianza entre sectores radicales y el peronismo conducido en San Pedro por el espacio Nuevos Aires, al que vincularon ...

El SEC abrió la inscripción para el curso profesional de recorte de cascos


El Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro comunica que se encuentra abierta la inscripción al "Curso Profesional de Recorte de Cascos", dictado por el Prof. Cristian González, dirigido a todas las personas interesadas en aprender esta técnica fundamental para el cuidado equino.

El curso ofrece una formación integral teórica y práctica, con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para realizar un recorte correcto y seguro, respetando la anatomía del casco y promoviendo el bienestar animal.

Charla inicial gratuita: 3 de septiembre.

Inicio del curso: 10 de septiembre.

Clases teóricas: Miércoles de 19:00 a 20:30 hs en Mitre 455.

Clases prácticas: Sábados de 9:30 a 12:00 hs en Lucio Mansilla 7500.

Aranceles preferenciales para afiliados:

Consultas sobre inscripciones y pagos al 3329 63-2322 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura  SEC "Fabián Miranda", y se enmarca en las acciones de formación promovidas por la gestión 2025 del SEC San Pedro a cargo del Secretario General Marcelo Mosteiro.