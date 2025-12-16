Acto por el 204º aniversario de la Policía Bonaerense, con reconocimientos y homenajes

La Jefatura deorganizó el acto conmemorativo por elde la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, contando con el acompañamiento de la Municipalidad local.

La ceremonia fue encabezada por la Jefa de la Estación de Policía Comunal, Subcomisario Paola Vela, y en representación del Intendente Cecilio Salazar, participó el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, junto a otras autoridades municipales, policiales, personal de la fuerza y familiares.

Durante el encuentro, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se realizó un minuto de silencio en homenaje a los efectivos caídos en servicio. El Padre Carlos Ríos brindó la bendición al acto.

El reconocimiento al personal fue un eje central de la jornada, que continuó con la entrega de diplomas y premios estímulo, así comode la Provincia de Buenos Aires. Por parte del Municipio, el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, y el Secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, llevaron a cabo la entrega de diplomas.

Además, las autoridades policiales entregaron una distinción al Intendente Cecilio Salazar en agradecimiento por la colaboración y el apoyo brindado a la institución.