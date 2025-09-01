Comienza la veda de pejerrey en la provincia de Buenos Aires para proteger su reproducción

A partir de este lunes, 1° de septiembre, rige la veda de pesca del pejerrey en todos los ambientes de aguas interiores de la provincia de Buenos Aires, una medida que busca proteger la actividad reproductiva de la especie. La restricción se extenderá hasta el 30 de noviembre inclusive.

La normativa, establecida en el marco de la Ley Provincial de Pesca N° 11.477, responde a estudios técnicos que determinaron que el pejerrey tiene su mayor actividad reproductiva durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Por ello, la disposición tiene como objetivo principal "lograr la conservación y sustentabilidad de las poblaciones de pejerrey".

Durante este periodo, la pesca deportiva y recreativa solo estará permitida los sábados, domingos y feriados. Los pescadores deberán respetar el número máximo de piezas y el tamaño mínimo de captura estipulados por la normativa. Una excepción a esta regla es la laguna Chasicó, en los partidos de Villarino y Puán, donde la pesca también estará permitida los viernes.

Además, la medida prohíbe la realización de toda competencia deportiva relacionada con el pejerrey y las actividades de pesca comercial en ambientes de aguas interiores provinciales. Según los fundamentos de la disposición, estas medidas son necesarias para proteger los cardúmenes durante una de las etapas más importantes de su ciclo de vida.