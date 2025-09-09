Charla abierta sobre autismo organizada por TGD Padres TEA San Pedro

La agrupación, perteneciente a la Red Federal, convoca a la comunidad a participar de una charla abierta y gratuita bajo el título. El evento tiene como objetivo principal educar y sensibilizar a la población para derribar barreras y fomentar una sociedad más inclusiva.

La jornada se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre a las 17:30 horas. La actividad tendrá lugar en Bv. Moreno 550, en la ciudad de San Pedro.

La charla está dirigida a toda la población, incluyendo a familias, docentes, profesionales de la salud y cualquier persona interesada en comprender mejor el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Los organizadores buscan generar un espacio de aprendizaje y concientización para promover la inclusión y el respeto hacia las personas con autismo.

La iniciativa de TGD Padres TEA San Pedro se enmarca en el esfuerzo continuo de la red para visibilizar la realidad de las personas con autismo y sus familias, ofreciendo herramientas e información valiosa para la comunidad.