Charla abierta sobre autismo organizada por TGD Padres TEA San Pedro

La Asociación de Amigos "Centro de Estudios Históricos" invita a la comunidad a una jornada especial que se llevará a cabo en el Museo Histórico "Fray José María Bottaro" , con motivo de la celebración del 47° Aniversario de la institución. El evento está programado para el próximo miércoles 10 de septiembre, a las 18:30 horas , en la sede del museo, ubicada en 9 de Julio 134 . La jornada central estará dedicada a una charla sobre la vida y obra del religioso que da nombre al museo, Fray José María Bottaro . Además, como parte de la ceremonia, el autor Bartolomé Garau realizará la donación de la partitura original del "Vals del Quincho" y ofrecerá una interpretación en vivo de la obra. Lo acompañarán con su baile los artistas Marita Sbert y Carlos Ferreyra .
La agrupación Familias TGD Padres TEA San Pedro, perteneciente a la Red Federal, convoca a la comunidad a participar de una charla abierta y gratuita bajo el título "Lo que tenés que saber sobre autismo". El evento tiene como objetivo principal educar y sensibilizar a la población para derribar barreras y fomentar una sociedad más inclusiva.
La jornada se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre a las 17:30 horas. La actividad tendrá lugar en Bv. Moreno 550, en la ciudad de San Pedro.
La charla está dirigida a toda la población, incluyendo a familias, docentes, profesionales de la salud y cualquier persona interesada en comprender mejor el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Los organizadores buscan generar un espacio de aprendizaje y concientización para promover la inclusión y el respeto hacia las personas con autismo.
La iniciativa de TGD Padres TEA San Pedro se enmarca en el esfuerzo continuo de la red para visibilizar la realidad de las personas con autismo y sus familias, ofreciendo herramientas e información valiosa para la comunidad.
