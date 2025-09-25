Atraparon en Baradero a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus hijastras en San Pedro

Un hombre de 37 años fue detenido este jueves por la tarde en la vecina localidad de Baradero, acusado de cometer abuso sexual contra sus dos hijastras, de 7 y 12 años, en la ciudad de San Pedro. La detención se concretó en la vía pública luego de una investigación de la Justicia y la Policía.

La causa se inició a raíz de una denuncia radicada el 21 del corriente mes en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro por parte de la madre de las víctimas.

La mujer refirió que su pareja habría abusado de sus dos hijas, fruto de una relación anterior, en el domicilio que compartían en calle Hermano Indio 2100, durante las horas en que ella se ausentaba por trabajo, quedando las menores al cuidado del denunciado.

A partir de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, a cargo de la, consideró haber reunido los elementos suficientes para solicitar la detención del imputado. La carátula de la causa es

La solicitud de Orden de Detención, junto con dos Órdenes de Allanamiento para los posibles domicilios de residencia del sujeto, fue requerida ante el Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás, encabezado por la Dra. Maiztegui, quien hizo lugar a lo peticionado.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Pedro, tras tareas de inteligencia previas, certificó que el acusado se encontraba trabajando en una obra en construcción en Baradero. En horas de la tarde de hoy, una comisión de la DDI, con colaboración del personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de las Estaciones de Policía Comunal (EPC) de San Pedro y Baradero, se constituyó en esa localidad y logró efectivizar la detención del hombre en la vía pública, precisamente en calle Saavedra, entre Jujuy y Anastasi.

El detenido permanece alojado a la espera de las directivas de la Fiscal interviniente, quien determinará la fecha de su indagatoria, y de cupo para su alojamiento en una dependencia policial acorde a su situación procesal.

Vale señalar que mismo día fue denunciado otro grave episodio de las mismas características (sin relación con este caso), cuyo imputado aún permanece prófugo.

Por otra parte, hoy fue detenido un hombre de 40 años, que fue condenado por el abuso sexual agravado reiterado de la nieta de 10 años de su ex pareja, en el año 2017.