Cesar Mascetti fue declarado "Personalidad destacada post mortem" por la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de Ley que declara al periodista César Mascetti como "Personalidad Destacada de la provincia post mortem".

El proyecto fue impulsado por la diputada Viviana Dirolli, del Bloque Juntos. La iniciativa se fundamenta en la trayectoria profesional del comunicador sampedrino.

En los fundamentos del proyecto, la autora recuerda que Mascetti (quien murió el martes 4 de octubre de 2022 a los 80 años) "se formó como periodista en la Universidad Nacional de La Plata y es recordado, principalmente, por haber sido el co-conductor de "Telenoche" junto a su esposa Mónica Cahen D'Anvers entre los años 1992 y 2003 , conformando una de las duplas informativas más populares del país".

Durante su carrera, Mascetti entrevistó a grandes personalidades de la política y la cultura, incluyendo a Salvador Allende, Juan Domingo Perón, George Harrison y Jorge Luis Borges. Además, cubrió acontecimientos históricos como la tragedia del vuelo 571 en los Andes, el retorno de Perón a la Argentina, la muerte de Francisco Franco, la revolución sandinista y el atentado a la AMIA.

Entre los reconocimientos a su tarea profesional, se destacan los nueve premios Martín Fierro obtenidos por el noticiero Telenoche como mejor noticiero, incluyendo el Martín Fierro de Oro en el año 2000. También fue premiado en 1974 como mejor periodista de televisión y por su labor en el programa Los Temas del Día , y en 1997 ganó el diploma al mérito como mejor figura televisiva de la última década de la Fundación Konex.

Mascetti se había retirado de la televisión en 2004 para dedicarse a un emprendimiento agropecuario en San Pedro llamado "La Campiña" , junto a Mónica Cahen D'Anvers , aunque luego retomaron la actividad en Radio Del Plata con un programa realizado desde su residencia hasta su retiro definitivo en 2015.

La decisión de declararlo Personalidad Destacada se toma "post mortem, en los términos del artículo 5º de la Ley 14.622".