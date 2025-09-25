Detuvieron a un hombre condenado a 8 años de prisión por abusar de la nieta de su pareja

Personal policial de San Pedro detuvo en la vía pública a, sobre quien pesaba una orden de detención para que cumpla una condena depor el delito de

La detención se concretó este miércoles por la tarde en la zona de calle Ayacucho al 1500. Roldán fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de San Nicolás por abusar de manera reiterada de una menor, que en 2017 era nieta de su pareja y tenía 10 años al momento de los hechos.

Según consta en la causa penal, Roldán sometió sexualmente a la víctima en diversas oportunidades, cuando esta quedaba bajo su guarda mientras la abuela se ausentaba por trabajo. La denuncia fue radicada por la madre de la menor en 2020, luego de que su hija se animara a contar los abusos que padecía.

La declaración de la niña en cámara Gesell fue considerada "contundente" y no dejó dudas sobre la veracidad del relato. Roldán había aceptado someterse al juicio de trámite abreviado y fue condenado a la pena de 8 años.

Con la condena firme, la Justicia ordenó su traslado a la cárcel, donde deberá cumplir la pena impuesta por el Tribunal.