Subsidio provincial para el Club de Jubilados de Los Aromos

Matías, el hijo de Analía Corvino, titular de ANSES y candidata a Diputada Provincial por la Libertad Avanza en la Segunda Sección Electoral, resultó herido durante un incidente ocurrido esta tarde en Junín, momentos antes del acto encabezado por el Presidente Javier Milei.  "Así quedó mi hijo Matías después de ser atacado de manera cobarde por una patota K mientras esperaba para ver a @JMilei  en Junín. Responsabilizo por su salud a  @Kicillofok y su policía que claramente liberaron la zona para que estos cagones hicieran lo que hicieron" expresó Corvino en la red social Twitter. Posteriormente, agregó: "No nos van a callar. No nos van a parar. De esto estamos hartos. Kirchnerismo nunca más!!!". 

La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Pedro anunció hoy la asignación de un subsidio mensual de más de medio millón de pesos, por un período de un año y medio, para el Club de Jubilados de Los Aromos. Los fondos, provenientes del Programa Mayores Bonaerenses Activos Municipios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, serán destinados al sostenimiento del comedor y a la promoción de actividades recreativas y de formación para ese y los otros tres centros de adultos mayores de la ciudad.


El beneficio, otorgado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, es resultado de las gestiones realizadas por el Intendente Cecilio Salazar, quien participó del encuentro en el club junto al Secretario de Gobierno, Martín Baraybar, el Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, y la Directora de Adultos Mayores, Silvia Triñanes.

Según informaron las autoridades, este aporte financiero permitirá mejorar la calidad del servicio de comedor, así como contratar a profesores de diversas disciplinas como gimnasia, yoga y ajedrez. El objetivo es fomentar el bienestar y la participación de los adultos mayores, fortaleciendo el rol social que cumplen estas instituciones en la comunidad.