Subsidio provincial para el Club de Jubilados de Los Aromos

Laanunció hoy la asignación de un subsidio mensual de más de medio millón de pesos, por un período de un año y medio, para el. Los fondos, provenientes deldel, serán destinados al sostenimiento del comedor y a la promoción de actividades recreativas y de formación para ese y los otros tres centros de adultos mayores de la ciudad.

El beneficio, otorgado por el, es resultado de las gestiones realizadas por el, quien participó del encuentro en el club junto al, el, y la

Según informaron las autoridades, este aporte financiero permitirá mejorar la calidad del servicio de comedor, así como contratar a profesores de diversas disciplinas como gimnasia, yoga y ajedrez. El objetivo es fomentar el bienestar y la participación de los adultos mayores, fortaleciendo el rol social que cumplen estas instituciones en la comunidad.