Corvino acompañó a Milei durante el anuncio de la reforma laboral en San Nicolás

La Diputada Provincial electa, Analía Corvino, acompañó las actividades desarrolladas por el Presidente Javier Milei en San Nicolás, este viernes.

Milei fue el principal orador en un acto que tuvo lugar en la planta siderúrgica Sidersa, en donde adelantó una reforma laboral que tratará el próximo Congreso, si los resultados de las elecciones resultan favorables al oficialismo.

Corvino publicó en redes sociales un posteo en el que se refirió al acto: "Acompañando al Presidente Javier Milei en San Nicolás durante el anuncio de las reformas económicas que estarán dirigidas a apuntalar el crecimiento económico de la Argentina, entre ellas una reforma general del régimen laboral y una reforma tributaria, que se enviarán al próximo Congreso de la Nación para su aprobación".

En la publicación pueden verse fotos de la diputada electa con el Presidente, con la segunda candidata a Diputada Nacional Karen Reinchardt y del armador seccional y esposo de Corvino, Luis Silva, con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.