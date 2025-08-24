San Pedro se prepara para recibir la 11ª edición del Encuentro Fanáticos del Jeep IKA

El 11° Encuentro Fanáticos del Jeep IKA se llevará a cabo en San Pedro los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2025. El evento, que convoca a los amantes de este icónico vehículo, contará con travesías, reuniones y actividades sociales a lo largo de tres jornadas.

Las actividades comenzarán el viernes 19 de septiembre a las 17:30 horas con una bienvenida en el punto de encuentro, el Palacio Municipal de San Pedro. Más tarde, a las 19:30 horas, se realizará una travesía nocturna por zonas rurales de la ciudad.

El sábado 20 las actividades se concentrarán en el Paseo Público Municipal, donde desde las 10:00 horas se exhibirá una gran variedad de Jeeps. Los visitantes podrán compartir anécdotas y visitar stands de marcas como BF Goodrich y Michelin. Por la tarde, a las 14:00 horas, se realizará una nueva travesía con un recorrido que incluye Río Tala, Paraje La Celina y Vuelta de Obligado. La jornada culminará a las 21:30 horas con un asado de camaradería en el Tiro Federal de San Pedro

El domingo 21, el encuentro finalizará con un desayuno a las 10:00 horas en el Paseo Público Municipal, seguido de una travesía a las 11:30 horas con destino a Vuelta de Obligado. Allí, los participantes almorzarán y se realizará la reunión de despedida, cerrando así tres días de pasión por los Jeeps.