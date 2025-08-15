Primer servicio de alerta por heladas del INTA finaliza sin temperaturas bajo cero

El Club Náutico San Pedro presentó oficialmente su plantel de básquet que participará, por quinta temporada consecutiva, en el Torneo Pre-Federal 2025 de la Provincia de Buenos Aires. La conferencia de prensa, celebrada este viernes en el Salón Social de la institución, contó con la presencia de autoridades del club, de la Dirección de Deportes y del cuerpo técnico y jugadores. Mauricio Gugger, Comodoro de la institución, destacó el arduo trabajo de la Subcomisión de Básquet para lograr la participación en el torneo. Además, resaltó el esfuerzo de los jugadores, que se preparan “como profesionales” a pesar de ser una actividad amateur, y agradeció el apoyo de los sponsors. El evento también contó con la participación del presidente de la Subcomisión de Básquet, Andrés Lococo, quien brindó detalles sobre el formato del torneo y los precios de las entradas para los partidos de local. Objetivo: el ascenso a la Liga Federal El entrenador Samuel Panatteri aseguró que “la...
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de San Pedro concluyó hoy a las 6:15 hs el primer “Servicio de alarma para control de heladas” de la temporada, sin que se registraran temperaturas negativas. La vigilancia, activada para proteger a los frutales de carozo, se mantuvo activa durante la noche del jueves y la madrugada del viernes.
Según los datos de la estación meteorológica del INTA, ubicada sobre la Ruta 9, km 170, la temperatura mínima registrada fue de 2,7 °C a las 5:20 hs. Un factor clave para evitar el descenso de la temperatura fue la presencia de una brisa constante del este-sudeste, con velocidades entre 1,4 y 5,4 km/h. Además, la humedad relativa alcanzó el 100% a las 2:00 hs, lo que también contribuyó a mantener los valores térmicos por encima del punto de congelación.
En la estación de Río Tala, la situación fue similar, con una temperatura mínima de 1,5 °C a las 4:10 hs.
Aún tras la salida del sol, los especialistas del INTA consideran poco probable que las temperaturas puedan afectar a los frutales, incluso si el viento calma.
Los detalles completos del servicio, que incluyen gráficos de temperatura y viento, pueden consultarse en el siguiente enlace:
