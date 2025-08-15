Primer servicio de alerta por heladas del INTA finaliza sin temperaturas bajo cero

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de San Pedro concluyó hoy a las 6:15 hs el primer “Servicio de alarma para control de heladas” de la temporada, sin que se registraran temperaturas negativas. La vigilancia, activada para proteger a los frutales de carozo, se mantuvo activa durante la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Según los datos de la estación meteorológica del INTA, ubicada sobre la Ruta 9, km 170, la temperatura mínima registrada fue de. Un factor clave para evitar el descenso de la temperatura fue la presencia de una, con velocidades entre 1,4 y 5,4 km/h. Además, la, lo que también contribuyó a mantener los valores térmicos por encima del punto de congelación.

En la estación de Río Tala, la situación fue similar, con una temperatura mínima de

Aún tras la salida del sol, los especialistas del INTA consideran poco probable que las temperaturas puedan afectar a los frutales, incluso si el viento calma.

Los detalles completos del servicio, que incluyen gráficos de temperatura y viento, pueden consultarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/SACH2025_0815 .



