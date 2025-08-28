Mudaron las oficinas del Correo Argentino en San Pedro

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro organizó una charla informativa sobre las últimas herramientas financieras del Banco Nación, con el objetivo de acercar nuevas oportunidades de financiamiento e inversión a distintos sectores productivos de la ciudad. El encuentro, que tuvo lugar en el Salón Auditorio Héctor Padula, contó con la participación de representantes de la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Martilleros y Corredores Públicos, y concesionarias de automotores. La apertura estuvo a cargo de Daniel Churruarín, presidente del Centro de Comercio y miembro de la Cámara Inmobiliaria, quien resaltó la importancia de difundir estos programas en la comunidad.
El Correo Argentino de San Pedro dejó de funcionar, este jueves, en el edificio de Obligado 58.
Después de casi tres décadas, la empresa postal trasladó sus oficinas a Saavedra 145, en donde comenzará a atender al público desde este viernes.
Si bien no hubo información oficial en relación a esta mudanza, los camiones comenzaron a transportar el mobiliario en las primeras horas del jueves.
Las urnas que habían llegado la semana pasada para las elecciones legislativas del 7 de Septiembre, como sucedió en los últimos años, se trasladó a un segundo depósito por razones de seguridad.
El Correo Argentino funcionó en calle Obligado, ex peatonal, desde el año 1997, momento en que el Municipio compró el histórico edificio de Salta y Arnaldo.
Imagen Ignacio Sierra - Equipo de Radio
