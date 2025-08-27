Habilitaron la presentación digital para la libreta de la Asignación Universal por Hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que se encuentra habilitada la presentación digital de lacorrespondiente al año 2025. Este trámite, que puede realizarse a través de la web del organismo o la aplicación mi ANSES, es indispensable para que los beneficiarios puedan cobrar el 20% del complemento acumulado de 2024.

La Libreta AUH permite a las familias acreditar el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes a su cargo, requisitos fundamentales para mantener la Asignación. La fecha límite para la presentación es el 31 de diciembre de 2025.

Para realizar el trámite de manera online, los beneficiarios deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a mi ANSES: Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Generar la Libreta: En la sección "Hijos" > "Libreta AUH", se debe consultar la información de los hijos. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), se debe descargar y imprimir el formulario.

Completar y firmar: El formulario impreso debe ser llevado al centro de salud y/o a la escuela para que las autoridades competentes lo completen y firmen.

Subir el formulario: Una vez completo, se debe sacar una foto del formulario con buena calidad y en formato JPG. La imagen no debe superar los 3 MB. Luego, se debe reingresar a mi ANSES, seleccionar "Hijos" > "Libreta AUH" > "Subir Libreta AUH" y seguir las instrucciones.

El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación fue correcta. En caso de no poder realizar el trámite de forma digital, la Libreta también puede ser presentada en cualquier oficina de ANSES sin necesidad de solicitar un turno previo.