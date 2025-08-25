Extienden la edad máxima para ingresar a la Policía Bonaerense

El gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió de manera excepcional la edad máxima para el ingreso a la carrera de la, permitiendo que aspirantes de hastapuedan postularse durante el ciclo lectivo 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica de forma transitoria el requisito de edad que habitualmente es de 25 años.

La Resolución 1655 del Ministerio de Seguridad, firmada por el ministro Javier Alonso, justifica la decisión en la necesidad de "ampliar transitoriamente el universo de personas habilitadas para iniciar la carrera policial" como parte de una planificación estratégica para "fortalecer la seguridad pública en la provincia". La Ley 13.982, que regula al personal policial, permite este tipo de excepciones en casos de necesidad de reclutamiento.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través del sitio oficial del Ministerio de Seguridad provincial, mientras que todos los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: