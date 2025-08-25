El municipio organiza una posta sanitaria en el centro de la ciudad para controles y vacunación

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro llevará a cabo unaesteen la intersección de las calles Mitre y Obligado. La jornada, que comenzará a las 10 de la mañana, ofrecerá a los vecinos acceso gratuito a servicios de salud.

La actividad estará enfocada en la inmunización, con la aplicación de diversas vacunas, incluyendo la antigripal, la de la fiebre hemorrágica argentina y las del calendario nacional.

Además de las vacunaciones, se realizarán controles de salud habituales. Desde la secretaría se invitó a toda la comunidad a acercarse para "mantener al día su esquema de vacunación".