La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro llevará a cabo una Posta Sanitaria de Salud Integral este martes 26 de agosto en la intersección de las calles Mitre y Obligado. La jornada, que comenzará a las 10 de la mañana, ofrecerá a los vecinos acceso gratuito a servicios de salud. La actividad estará enfocada en la inmunización , con la aplicación de diversas vacunas, incluyendo la antigripal, la de la fiebre hemorrágica argentina y las del calendario nacional.
El municipio cerró las celebraciones del Día de las Infancias con un gran festejo en el Paseo Público
La Municipalidad de San Pedro cerró los festejos por el Día de las Infancias con un gran evento en el Paseo Público Municipal. La jornada, que se realizó este domingo, puso fin a una serie de celebraciones que se llevaron a cabo durante los dos últimos fines de semana en distintas localidades del partido.
La propuesta gratuita convocó a numerosas familias que disfrutaron de diversas actividades deportivas, artísticas y recreativas. El encuentro contó con la presencia del intendente Cecilio Salazar y su equipo de gobierno.
"La organización del evento fue el resultado de la articulación entre diferentes áreas municipales, con el objetivo de ofrecer espacios de recreación y encuentro para toda la comunidad" indicaron las autoridades.
