El municipio cerró las celebraciones del Día de las Infancias con un gran festejo en el Paseo Público

La Municipalidad de San Pedro cerró los festejos por elcon un gran evento en el Paseo Público Municipal. La jornada, que se realizó este domingo, puso fin a una serie de celebraciones que se llevaron a cabo durante los dos últimos fines de semana en distintas localidades del partido.

La propuesta gratuita convocó a numerosas familias que disfrutaron de diversas actividades deportivas, artísticas y recreativas. El encuentro contó con la presencia del intendente Cecilio Salazar y su equipo de gobierno.

"La organización del evento fue el resultado de la articulación entre diferentes áreas municipales, con el objetivo de ofrecer espacios de recreación y encuentro para toda la comunidad" indicaron las autoridades.