El INTA San Pedro pone en marcha el servicio de alarma para el control de heladas

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de San Pedro activó su servicio de alarma para el control de heladas, ante la posibilidad de que las temperaturas desciendan por debajo de los cero grados en la región.

El primer seguimiento de la temporada se realiza a partir de los pronósticos actuales, que sugieren un posible escenario de heladas en caso de que la velocidad del viento disminuya. Esta alerta temprana está orientada a los productores de frutales de carozo, un sector vulnerable a las bajas temperaturas.

Los interesados pueden acceder a la información detallada, incluyendo gráficos y pronósticos específicos, a través del siguiente enlace: https://bit.ly/heladas2025 .