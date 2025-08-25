El hijo de Analía Corvino resultó herido en un incidente en Junín y desde La Libertad Avanza acusaron del hecho a "una patota K"

Matías, el hijo de Analía Corvino, titular de ANSES y candidata a Diputada Provincial por la Libertad Avanza en la Segunda Sección Electoral, resultó herido durante un incidente ocurrido esta tarde en Junín, momentos antes del acto encabezado por el Presidente Javier Milei.

"Así quedó mi hijo Matías después de ser atacado de manera cobarde por una patota K mientras esperaba para ver a @JMilei en Junín. Responsabilizo por su salud a @Kicillofok y su policía que claramente liberaron la zona para que estos cagones hicieran lo que hicieron" expresó Corvino en la red social Twitter. Posteriormente, agregó: "No nos van a callar. No nos van a parar. De esto estamos hartos. Kirchnerismo nunca más!!!".

El propio Milei se refirió al tema en su discurso al solidarizarse con "nuestros militantes que fueron agredidos brutalmente por las hordas kirchneristas afuera en la ciudad".