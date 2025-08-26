El Centro de Comercio e Industria de San Pedro celebra su 92° aniversario

El Centro de Comercio e Industria de San Pedro (CCISP) se prepara para celebrar sus 92 años de vida con una cena de gala el próximo sábado 15 de noviembre, en el tradicional Salón de los Espejos, a partir de las 21 horas.

El evento, que promete ser una "velada única", contará con una cena show, música en vivo, sorteos y un espectáculo de humor a cargo de Alejandro Gardinetti.

Según los organizadores, la celebración es una oportunidad para que comerciantes, empresarios, emprendedores y vecinos se reúnan en un clima de "amistad y camaradería", fortalezcan proyectos comunes y brinden por el futuro de la institución.

Las tarjetas para la cena están a la venta y se pueden reservar en la sede del Centro de Comercio e Industria o a través de su WhatsApp institucional: 3329 59-9000.