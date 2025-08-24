Detienen a un joven por robar una bicicleta y un televisor de una vivienda

Un joven de 16 años fue aprehendido en la madrugada de hoy tras ser sorprendido robando en el interior de una vivienda. El hecho ocurrió en las calles de la ciudad y el menor intentó huir con los objetos sustraídos.

Personal del Grupo Táctico Operativo y de la Comisaría de San Pedro aprehendió al joven en la calle Padre Santana al 1900. La detención se produjo luego de que el menor sustrajera una bicicleta Vairo rodado 26 de dama, de color celeste, y un Smart TV de una vivienda ubicada en la calle Independencia al 1400.

Durante su intento de fuga, el joven se deshizo de los objetos en la vía pública. La propietaria de los bienes, una mujer de 35 años, fue notificada del suceso.

La Fiscalía de Jóvenes de San Nicolás interviene en el caso, que se encuentra bajo investigación.



