Detienen a dos hombres por tenencia de marihuana en la vía pública

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en el marco de distintos operativos de control vehicular en la ciudad, acusados de poseer estupefacientes. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737 de drogas.

Una de las detenciones ocurrió en la intersección de Avenida 11 de Septiembre y Liniers, donde personal policial interceptó a un hombre de 31 años al que le incautaron marihuana.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la misma avenida, en su cruce con la calle Riobamba. Allí, la policía aprehendió a un hombre de 21 años que tenía en su poder varios envoltorios de la misma sustancia.

Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción en turno.