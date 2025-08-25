El municipio organiza una posta sanitaria en el centro de la ciudad para controles y vacunación

  La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro llevará a cabo una Posta Sanitaria de Salud Integral este martes 26 de agosto en la intersección de las calles Mitre y Obligado. La jornada, que comenzará a las 10 de la mañana, ofrecerá a los vecinos acceso gratuito a servicios de salud. La actividad estará enfocada en la inmunización , con la aplicación de diversas vacunas, incluyendo la antigripal, la de la fiebre hemorrágica argentina y las del calendario nacional.

Detienen a dos hombres por tenencia de marihuana en la vía pública

 


Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en el marco de distintos operativos de control vehicular en la ciudad, acusados de poseer estupefacientes. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737 de drogas.

Una de las detenciones ocurrió en la intersección de Avenida 11 de Septiembre y Liniers, donde personal policial interceptó a un hombre de 31 años al que le incautaron marihuana.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la misma avenida, en su cruce con la calle Riobamba. Allí, la policía aprehendió a un hombre de 21 años que tenía en su poder varios envoltorios de la misma sustancia.

Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción en turno.