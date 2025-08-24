Con juegos y música, festejaron el Día de las Infancias en Los Cazadores y Santa Lucía

La Municipalidad de San Pedro llevó a cabo nuevas jornadas de celebración por elen las localidades de. Las actividades, de carácter libre y gratuito, se realizaron este sábado como parte de los festejos que se extendieron desde la semana pasada en diferentes puntos del partido.

Las celebraciones contaron con una variedad de propuestas recreativas diseñadas para el disfrute de los más pequeños y sus familias. Los asistentes pudieron disfrutar de juegos inflables, música y bebidas, en un ambiente festivo pensado para compartir en comunidad.

Estas actividades forman parte de un cronograma de eventos que el municipio organizó en todo el partido para conmemorar la fecha y ofrecer a los niños y niñas espacios de entretenimiento y celebración.