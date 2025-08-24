Con juegos y música, festejaron el Día de las Infancias en Los Cazadores y Santa Lucía

El 11° Encuentro Fanáticos del Jeep IKA se llevará a cabo en San Pedro los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2025. El evento, que convoca a los amantes de este icónico vehículo, contará con travesías, reuniones y actividades sociales a lo largo de tres jornadas. Las actividades comenzarán el viernes 19 de septiembre a las 17:30 horas con una bienvenida en el punto de encuentro, el Palacio Municipal de San Pedro. Más tarde, a las 19:30 horas, se realizará una travesía nocturna por zonas rurales de la ciudad.
La Municipalidad de San Pedro llevó a cabo nuevas jornadas de celebración por el Día de las Infancias en las localidades de Los Cazadores y Santa Lucía. Las actividades, de carácter libre y gratuito, se realizaron este sábado como parte de los festejos que se extendieron desde la semana pasada en diferentes puntos del partido.
Las celebraciones contaron con una variedad de propuestas recreativas diseñadas para el disfrute de los más pequeños y sus familias. Los asistentes pudieron disfrutar de juegos inflables, música y bebidas, en un ambiente festivo pensado para compartir en comunidad.
Estas actividades forman parte de un cronograma de eventos que el municipio organizó en todo el partido para conmemorar la fecha y ofrecer a los niños y niñas espacios de entretenimiento y celebración.
