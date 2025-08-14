Ciclo de capacitación del Banco Nación para comerciantes y emprendedores

El, en colaboración con el, anunció un nuevo ciclo de capacitación gratuito dirigido a comerciantes y emprendedores de la ciudad, con el objetivo de brindarles herramientas para desarrollar y potenciar sus proyectos. El programa, denominado, busca guiar a los participantes desde la concepción de una idea hasta su implementación efectiva en el mercado.

La iniciativa está especialmente diseñada para quienes deseen emprender pero no sepan cómo comenzar, o para aquellos que necesiten validar la viabilidad de sus propuestas de negocio. A lo largo de las sesiones, se abordarán temas clave como la exploración de intereses, la detección de oportunidades de mercado y la aplicación de estrategias para fortalecer ideas con potencial de impacto real.

El ciclo se desarrollará en modalidad de webinar por Zoom los días 18, 20 y 25 de agosto, en el horario de 14:30 a 16:30 horas. Al tratarse de un programa gratuito con cupos limitados, se invita a los interesados a inscribirse a través del link provisto por las organizaciones.

Para más información, los interesados pueden enviar sus consultas a la dirección de correo electrónico info@empretec.org.ar. El programa representa una oportunidad para transformar ideas en proyectos concretos y viables, promoviendo así el crecimiento del sector comercial y emprendedor local.