ATE solicita intervención del Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdo salarial con el Municipio
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una solicitud al Ministerio de Trabajo para que convoque a una nueva audiencia de negociación paritaria con el municipio.
En una nota firmada por el Secretario General, Gustavo Gauna, y dirigida a la delegada del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo, el sindicato expresó su "alarma y desesperación" por la situación salarial de los empleados municipales, quienes, pese a los reclamos realizados desde mayo, no han recibido "ningún aumento salarial"
