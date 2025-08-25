ATE solicita intervención del Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdo salarial con el Municipio

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una solicitud al Ministerio de Trabajo para que convoque a una nueva audiencia de negociación paritaria con el municipio.

La medida surge ante el estancamiento de las conversaciones salariales que, según el gremio, han degradado el sueldo de los trabajadores municipales .

En una nota firmada por el Secretario General, Gustavo Gauna, y dirigida a la delegada del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo, el sindicato expresó su "alarma y desesperación" por la situación salarial de los empleados municipales, quienes, pese a los reclamos realizados desde mayo, no han recibido "ningún aumento salarial" . ATE argumenta que los ingresos actuales son insuficientes para cubrir "las necesidades básicas" de los trabajadores .

