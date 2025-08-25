Adnara Giménez y Milagros Castro volvieron a San Pedro tras el podio en el Mundial de Fútbol 7

  Las jóvenes sampedrinas Adnara Giménez y Milagros Castro , integrantes de la Selección Argentina de Fútbol 7, fueron recibidas por el intendente Cecilio Salazar tras obtener el tercer puesto en el Mundial Amateur disputado en Curitiba, Brasil. Adnara y Milagros tuvieron una participación clave en el certamen, convirtiendo y asistiendo en los goles que le dieron la victoria a Argentina por 2 a 1 contra Colombia en el partido por el tercer lugar.

ATE solicita intervención del Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdo salarial con el Municipio


La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una solicitud al Ministerio de Trabajo para que convoque a una nueva audiencia de negociación paritaria con el municipio. 

La medida surge ante el estancamiento de las conversaciones salariales que, según el gremio, han degradado el sueldo de los trabajadores municipales.

En una nota firmada por el Secretario General, Gustavo Gauna, y dirigida a la delegada del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo, el sindicato expresó su "alarma y desesperación" por la situación salarial de los empleados municipales, quienes, pese a los reclamos realizados desde mayo, no han recibido "ningún aumento salarial". ATE argumenta que los ingresos actuales son insuficientes para cubrir "las necesidades básicas" de los trabajadores.

