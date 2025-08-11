Asamblea de COOPSER avanzó en trámites para la nueva Estación Transformadora "San Pedro Industrial"

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de San Pedro (COOPSER) dio un paso fundamental hacia la concreción de la nueva Estación Transformadora "San Pedro Industrial" al celebrar una Asamblea General Extraordinaria. La reunión, realizada el 11 de agosto, contó con la participación de delegados de todos los distritos y tuvo como objetivo formalizar los trámites necesarios para el inicio de las obras.

La asamblea, encabezada por el presidente de la Cooperativa, Iván Groppo, y miembros del Consejo de Administración, se llevó a cabo en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza. Durante el encuentro, se detallaron los avances del proyecto, desde la adquisición del transformador y el terreno, hasta las gestiones realizadas con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Todos los puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad. Entre las autorizaciones destacadas, se aprobó la constitución del Derecho Real de Servidumbre de Electroducto sobre una fracción de 10.000 m² ubicada en la intersección de Dr. Emilio Frers y calle 74. También se autorizó la provisión a la Dirección Provincial de Energía de un transformador de 30/20/30 MVA, equipo adquirido por COOPSER en 2013 con una inversión de 1,2 millones de dólares.

Esta nueva estación transformadora duplicará la capacidad de provisión de energía eléctrica en San Pedro, permitiendo un suministro más potente y estable. El proyecto incluye, además, el cierre del anillo de la línea de alta tensión (132 kV) Baradero – Villa Lía, lo que garantizará una doble alimentación desde el sistema interconectado nacional.

Con estas obras, se busca generar las condiciones necesarias para el desarrollo sostenido del Parque Agroindustrial, impulsar nuevos emprendimientos y acompañar el crecimiento comercial y residencial de la ciudad y su zona de influencia durante las próximas décadas. El proyecto ya cuenta con la factibilidad técnica de la Secretaría de Energía de la Nación y está incluido en el presupuesto provincial.