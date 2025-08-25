ANSES recuerda a los beneficiarios que todos sus trámites son gratuitos

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que todos los trámites y consultas que se realicen en sus oficinas o a través de sus canales virtuales son gratuitos y no requieren de intermediarios.
El organismo advirtió que no solicita datos personales, claves o información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Por lo tanto, cualquier comunicación que llegue por estos medios y que remita a formularios debe ser desestimada de inmediato.
ANSES recomendó a quienes reciban este tipo de mensajes realizar una denuncia anónima a la Dirección Oficina de Integridad del organismo, desde donde se tomarán las medidas necesarias.
Para realizar una denuncia, los canales oficiales habilitados son:
A través de la página web de ANSES, ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
De forma presencial en las oficinas del organismo, incluyendo la sede de Av. Paseo Colón 329 en CABA.
Por escrito, enviando un correo postal a la misma dirección.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones