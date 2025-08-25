ANSES recuerda a los beneficiarios que todos sus trámites son gratuitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que todos los trámites y consultas que se realicen en sus oficinas o a través de sus canales virtuales sony no requieren de intermediarios.

El organismo advirtió que no solicita datos personales, claves o información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Por lo tanto, cualquier comunicación que llegue por estos medios y que remita a formularios debe ser desestimada de inmediato.

ANSES recomendó a quienes reciban este tipo de mensajes realizar una denuncia anónima a la Dirección Oficina de Integridad del organismo, desde donde se tomarán las medidas necesarias.

Para realizar una denuncia, los canales oficiales habilitados son: