Adnara Giménez y Milagros Castro volvieron a San Pedro tras el podio en el Mundial de Fútbol 7

  Las jóvenes sampedrinas Adnara Giménez y Milagros Castro , integrantes de la Selección Argentina de Fútbol 7, fueron recibidas por el intendente Cecilio Salazar tras obtener el tercer puesto en el Mundial Amateur disputado en Curitiba, Brasil. Adnara y Milagros tuvieron una participación clave en el certamen, convirtiendo y asistiendo en los goles que le dieron la victoria a Argentina por 2 a 1 contra Colombia en el partido por el tercer lugar.

ANSES recuerda a los beneficiarios que todos sus trámites son gratuitos

 


La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que todos los trámites y consultas que se realicen en sus oficinas o a través de sus canales virtuales son gratuitos y no requieren de intermediarios.

El organismo advirtió que no solicita datos personales, claves o información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Por lo tanto, cualquier comunicación que llegue por estos medios y que remita a formularios debe ser desestimada de inmediato.

ANSES recomendó a quienes reciban este tipo de mensajes realizar una denuncia anónima a la Dirección Oficina de Integridad del organismo, desde donde se tomarán las medidas necesarias.

Para realizar una denuncia, los canales oficiales habilitados son:

  • A través de la página web de ANSES, ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

  • De forma presencial en las oficinas del organismo, incluyendo la sede de Av. Paseo Colón 329 en CABA.

  • Por escrito, enviando un correo postal a la misma dirección.