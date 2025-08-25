Adnara Giménez y Milagros Castro volvieron a San Pedro tras el podio en el Mundial de Fútbol 7

Las jóvenes sampedrinas, integrantes de lade Fútbol 7, fueron recibidas por el intendente Cecilio Salazar tras obtener el tercer puesto en el Mundial Amateur disputado en Curitiba, Brasil.

Adnara y Milagros tuvieron una participación clave en el certamen, convirtiendo y asistiendo en los goles que le dieron la victoria a Argentina por 2 a 1 contra Colombia en el partido por el tercer lugar.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho de la intendencia, donde las jugadoras fueron recibidas por el intendente Salazar, junto al jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, y el director de Deportes, Valentín Bravo.

También estuvieron presentes autoridades de sus respectivos clubes, el presidente del Club Mitre, Martín Santachita, y el vicepresidente del Club Paraná, Pablo Giménez, además de sus técnicos, Leandro Gauna y Martín Peralta. Familiares de las deportistas y Laura Monfasani, de la Liga Deportiva Sampedrina, también participaron del homenaje.

Durante la reunión, las jóvenes recibieron presentes y medallas en reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y por haber representado a San Pedro y a la Argentina en el ámbito internacional.