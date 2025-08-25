Adnara Giménez y Milagros Castro volvieron a San Pedro tras el podio en el Mundial de Fútbol 7

Las jóvenes sampedrinas Adnara Giménez y Milagros Castro, integrantes de la Selección Argentina de Fútbol 7, fueron recibidas por el intendente Cecilio Salazar tras obtener el tercer puesto en el Mundial Amateur disputado en Curitiba, Brasil.
Adnara y Milagros tuvieron una participación clave en el certamen, convirtiendo y asistiendo en los goles que le dieron la victoria a Argentina por 2 a 1 contra Colombia en el partido por el tercer lugar.
El encuentro se llevó a cabo en el despacho de la intendencia, donde las jugadoras fueron recibidas por el intendente Salazar, junto al jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, y el director de Deportes, Valentín Bravo.
También estuvieron presentes autoridades de sus respectivos clubes, el presidente del Club Mitre, Martín Santachita, y el vicepresidente del Club Paraná, Pablo Giménez, además de sus técnicos, Leandro Gauna y Martín Peralta. Familiares de las deportistas y Laura Monfasani, de la Liga Deportiva Sampedrina, también participaron del homenaje.
Durante la reunión, las jóvenes recibieron presentes y medallas en reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y por haber representado a San Pedro y a la Argentina en el ámbito internacional.