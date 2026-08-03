Una mujer fue aprehendida tras ingresar a robar a una vivienda violentando una reja

Una mujer mayor de edad fue aprehendida este domingo por personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro en la intersección de las calles Almafuerte y Beaumont, imputada por un hecho de robo agravado por efracción cometido en una vivienda de la ciudad.

El procedimiento se concretó tras un rápido despliegue policial motivado por un ilícito ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Uruguay al 1900. Según informaron fuentes de la fuerza, la acusada actuó en compañía de un cómplice que logró darse a la fuga, habiendo ingresado al inmueble tras violentar la reja de una ventana.

Al momento de la interceptación, los efectivos secuestraron en poder de la aprehendida los elementos que habían sido sustraídos momentos antes. Una vez constatada la propiedad de las pertenencias, las autoridades procedieron a la restitución de los objetos a la víctima del hecho.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 11 tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación de la imputada conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su permanencia en el alojamiento de la dependencia policial a la espera de ser citada a declaración indagatoria.