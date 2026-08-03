Juan Carlos Agüero asumió en Seguridad y mantuvo su primera reunión operativa con la Policía Comunal

 El nuevo secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro, Juan Carlos Agüero, comenzó este lunes formalmente sus funciones al frente de la cartera con un encuentro de trabajo junto al jefe de la Policía Comunal, comisario Daniel Cano. Durante la reunión, los funcionarios analizaron el esquema operativo de las distintas dependencias policiales del distrito, incluyendo la Comisaría Comunal, la Comisaría de la Mujer y la Familia y los destacamentos desplegados en las localidades del partido, con el propósito de fijar los ejes de gestión para la nueva etapa.

Una mujer fue aprehendida tras ingresar a robar a una vivienda violentando una reja

 


Una mujer mayor de edad fue aprehendida este domingo por personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro en la intersección de las calles Almafuerte y Beaumont, imputada por un hecho de robo agravado por efracción cometido en una vivienda de la ciudad.

El procedimiento se concretó tras un rápido despliegue policial motivado por un ilícito ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Uruguay al 1900. Según informaron fuentes de la fuerza, la acusada actuó en compañía de un cómplice que logró darse a la fuga, habiendo ingresado al inmueble tras violentar la reja de una ventana.

Al momento de la interceptación, los efectivos secuestraron en poder de la aprehendida los elementos que habían sido sustraídos momentos antes. Una vez constatada la propiedad de las pertenencias, las autoridades procedieron a la restitución de los objetos a la víctima del hecho.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 11 tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación de la imputada conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su permanencia en el alojamiento de la dependencia policial a la espera de ser citada a declaración indagatoria.