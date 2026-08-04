Poda del arbolado público en la zona céntrica

La Secretaría de Servicios Públicos realiza tareas de poda e intervención del arbolado público a través de personal especializado del área de Parques y Jardines.

Por tal motivo, se interrumpió esta mañana de manera total la circulación vehicular en la intersección de las calles San Martín y Mitre.



Desde el área municipal explicaron que los trabajos buscan garantizar el mantenimiento y la seguridad del trazado urbano en un punto de fluido tránsito. Desde el área municipal explicaron que los trabajos buscan garantizar el mantenimiento y la seguridad del trazado urbano en un punto de fluido tránsito.





Asimismo, precisaron que la circulación por la zona será restablecida de forma habitual una vez concluidas las labores operativas programadas para la jornada, por lo que se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas de tránsito.