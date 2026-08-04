Poda del arbolado público en la zona céntrica

Prefectura y Policía despliegan un amplio operativo de rastrillaje en la zona de islas y costa de Entre Ríos y Buenos Aires para dar con el paradero de tres sospechosos que se dieron a la fuga tras mantener un intenso enfrentamiento armado con el puestero de un establecimiento rural. El hecho ocurrió en la noche del domingo, en el área de Vuelta del Sur, sobre el arroyo Lechiguanas, en jurisdicción del departamento Gualeguay. La secuencia se inició cuando el trabajador escuchó múltiples detonaciones de armas de fuego en las cercanías del predio donde cumplía sus tareas cotidianas. Ante la sospecha de que se tratara de cazadores furtivos o cuatreros, decidió embarcarse en su lancha para recorrer el curso de agua y constatar la situación.
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La Secretaría de Servicios Públicos realiza tareas de poda e intervención del arbolado público a través de personal especializado del área de Parques y Jardines.
Por tal motivo, se interrumpió esta mañana de manera total la circulación vehicular en la intersección de las calles San Martín y Mitre.
Desde el área municipal explicaron que los trabajos buscan garantizar el mantenimiento y la seguridad del trazado urbano en un punto de fluido tránsito.
Asimismo, precisaron que la circulación por la zona será restablecida de forma habitual una vez concluidas las labores operativas programadas para la jornada, por lo que se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas de tránsito.
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