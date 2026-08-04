Avanza la investigación tras el tiroteo por el robo de ganado en islas

Prefectura y Policía despliegan un amplio operativo de rastrillaje en la zona de islas y costa de Entre Ríos y Buenos Aires para dar con el paradero de tres sospechosos que se dieron a la fuga tras mantener un intenso enfrentamiento armado con el puestero de un establecimiento rural. El hecho ocurrió en la noche del domingo, en el área de Vuelta del Sur, sobre el arroyo Lechiguanas, en jurisdicción del departamento Gualeguay.

La secuencia se inició cuando el trabajador escuchó múltiples detonaciones de armas de fuego en las cercanías del predio donde cumplía sus tareas cotidianas. Ante la sospecha de que se tratara de cazadores furtivos o cuatreros, decidió embarcarse en su lancha para recorrer el curso de agua y constatar la situación.

A los pocos minutos de navegación, el puestero divisó una embarcación ocupada por tres hombres y, al aproximarse, advirtió que trasladaban los restos de tres terneros recientemente faenados. Al intentar cortarles el paso e impedir la huida, los sospechosos abrieron fuego en su contra.

El director general de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, Horacio Ludi, confirmó que la balacera se desencadenó cuando el cuidador buscó interceptarlos. En medio del intercambio de disparos, el puestero utilizó un arma que llevaba consigo y efectuó un tiro dirigido al motor de la lancha de los cuatreros con el objetivo de neutralizar la fuga.

Pese a que el impacto dañó el motor, la embarcación continuó su marcha. Ante la falta de municiones y frente a la continuidad de los ataques por parte de los agresores, el trabajador optó por replegarse hacia la orilla, retornando a pie hasta el puesto para alertar a las autoridades de la Comisaría Tercera de Islas.

Dadas las dificultades geográficas características de la zona insular, el auxilio de las fuerzas de seguridad demandó cerca de una hora. El operativo conjunto contó con la intervención de personal de la Brigada de Delitos Rurales de Islas del Ibicuy y efectivos de la Prefectura Naval Argentina.

Al arribar al lugar de los hechos, las comisiones policiales y de la fuerza federal hallaron la lancha recostada sobre un margen del arroyo, averiada y abandonada. En el interior de la embarcación permanecían los tres vacunos faenados, los cuales fueron incautados junto con la embarcación para las correspondientes pericias técnicas. Asimismo, los peritos recolectaron vainas servidas para determinar el número exacto de armas empleadas en la balacera.

Las autoridades precisaron que el puestero resultó ileso y que, por el momento, no hay personas detenidas. La principal hipótesis de los investigadores se centra en la vía de escape utilizada por los atacantes tras la inutilización del motor. Respecto a ello, Ludi no descartó que los cuatreros hayan escapado de manera peatonal a través del monte o bien que hayan sido rescatados por una segunda embarcación de apoyo. La causa continúa en plena etapa de investigación para identificar a los tres prófugos (presuntamente sampedrinos o radicados en la zona) y reconstruir su ruta de huida.