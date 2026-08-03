Cronograma de atención descentralizada sobre trámites de discapacidad

  La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad oficializó la implementación de un nuevo cronograma de atención descentralizada coordinado por el área de Discapacidad local, una medida orientada a acercar la gestión pública a los barrios y facilitar la realización de trámites esenciales a la comunidad.

Cortes de energía por trabajos de poda: cuáles serán los sectores afectados

 


COOPSER informó que este martes 4 de agosto se llevarán a cabo dos interrupciones programadas en el suministro de energía eléctrica debido a la realización de tareas de poda preventivas sobre las líneas de baja tensión.

El primer corte se extenderá entre las 08:00 y las 09:00, afectando a la zona comprendida por las calles Lavalle del 400 al 600, Bottaro del 1100 al 1600 y 11 de Septiembre del 1240 al 1450.

Posteriormente, entre las 10:00 y las 11:00, la interrupción del servicio alcanzará a los usuarios ubicados en Combate de Obligado del 100 al 500, Liniers del 650 al 1085, La Laguna del 300 al 450 y Ansaloni del 300 al 500.

Desde la cooperativa precisaron que las tareas operativas quedarán sujetas a las condiciones climáticas, por lo que en caso de registrarse mal tiempo los trabajos serán suspendidos y reprogramados.