Cortes de energía por trabajos de poda: cuáles serán los sectores afectados

COOPSER informó que este martes 4 de agosto se llevarán a cabo dos interrupciones programadas en el suministro de energía eléctrica debido a la realización de tareas de poda preventivas sobre las líneas de baja tensión.

El primer corte se extenderá entre las 08:00 y las 09:00, afectando a la zona comprendida por las calles Lavalle del 400 al 600, Bottaro del 1100 al 1600 y 11 de Septiembre del 1240 al 1450.

Posteriormente, entre las 10:00 y las 11:00, la interrupción del servicio alcanzará a los usuarios ubicados en Combate de Obligado del 100 al 500, Liniers del 650 al 1085, La Laguna del 300 al 450 y Ansaloni del 300 al 500.

Desde la cooperativa precisaron que las tareas operativas quedarán sujetas a las condiciones climáticas, por lo que en caso de registrarse mal tiempo los trabajos serán suspendidos y reprogramados.