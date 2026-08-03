Una camioneta sufrió pérdidas totales al incendiarse en la ruta 9

Una camioneta sufrió pérdidas totales este lunes tras registrarse un incendio generalizado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 174, en la mano de circulación que conduce hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hecho se desencadenó a las 14:14, momento en que los servicios de emergencia recibieron la alerta por el siniestro. Ante el aviso, se convocó al personal de guardia y se desplazó la Unidad 41 del Destacamento N.º 1 de Bomberos Voluntarios al lugar de la incidencia.

Al arribar la dotación, el vehículo se encontraba envuelto por las llamas. Los efectivos desplegaron una línea de ataque de 38 milímetros para encarar las tareas de extinción hasta lograr sofocar completamente el fuego.

Luego de concluir las labores de enfriamiento y concretar las actuaciones operativas de rigor, la comisión bomberil, que estuvo a cargo del suboficial Damián Díaz, retornó al cuartel sin mayores novedades.