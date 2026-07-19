Una niña de 9 años lesionada tras ser atropellada por una moto

Por si algo faltaba en el camino inolvidable que los Cadetes del Náutico están transitando esta temporada, la victoria como visitante frente a Bahiense del Norte en la Capital Nacional del Básquet ya está entre los hechos más salientes de la historia del deporte sampedrino. En el estadio que lleva el nombre de Manu Ginóbili, y con un parquet que intimida con el recuerdo de Alejandro Montecchia, "Pepe" Sánchez y sus oros olímpicos, los chicos sampedrinos volvieron a ser gigantes. Frente a un equipo que arrastraba un larguísimo invicto como local, llegaron a estar abajo por 12 en el segundo cuarto, tras una ráfaga del mejor jugador bahiense, Francisco Mieres. Pero como ocurrió en otras ocasiones a lo largo del Provincial y el Federal, el sacrificio defensivo le dio paso a la efectividad ofensiva. El resultado final de 74 a 69 completa un fin de semana perfecto, tras la victoria del sábado por 76 a 64 frente a Independiente de General Pico. La figura del parti...
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Una nena de nueve años sufrió diversas heridas luego de ser embestida por una motocicleta en la esquina de Doctor Ruffa y Bottaro.
El incidente vial ocurrió cuando una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos, ocupada por un hombre de 32 años y una joven de 24, colisionó por razones que la justicia intenta establecer contra la niña que circulaba como peatón.
Tras el impacto, la víctima fue derivada de inmediato al Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" junto a su padre. Los médicos constataron que las lesiones recibidas no revestían gravedad. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la fiscalía en turno de la ciudad para determinar las causas mecánicas y humanas del hecho.
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