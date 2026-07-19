Una niña de 9 años lesionada tras ser atropellada por una moto

Una nena de nueve años sufrió diversas heridas luego de ser embestida por una motocicleta en la esquina de Doctor Ruffa y Bottaro.

El incidente vial ocurrió cuando una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos, ocupada por un hombre de 32 años y una joven de 24, colisionó por razones que la justicia intenta establecer contra la niña que circulaba como peatón.

Tras el impacto, la víctima fue derivada de inmediato al Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" junto a su padre. Los médicos constataron que las lesiones recibidas no revestían gravedad. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la fiscalía en turno de la ciudad para determinar las causas mecánicas y humanas del hecho.



