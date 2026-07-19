Bianca y Federico Cabrera campeones de taekwondo en Brasil



Los hermanos Bianca y Federico Cabrera, representantes de la Escuela Municipal de Taekwondo del Barrio Los Cazadores, alcanzaron la gloria internacional al consagrarse campeones en el 8° Festival Internacional de Taekwondo disputado en Jaquirana, Brasil. Los hermanos Bianca y Federico Cabrera, representantes de la Escuela Municipal de Taekwondo del Barrio Los Cazadores, alcanzaron la gloria internacional al consagrarse campeones en el 8° Festival Internacional de Taekwondo disputado en Jaquirana, Brasil.

El certamen, de un altísimo nivel competitivo, contó con la participación de más de 600 deportistas de la región.

La delegación sampedrina cosechó dos medallas de oro gracias a un desempeño sobresaliente en sus respectivas divisiones. Bianca Cabrera se impuso con autoridad en la Categoría Cadete de hasta 41 kilos, tras lograr la victoria en el primer y tercer round de la final. Por su parte, su hermano Federico Cabrera, quien además se desempeña como profesor de la institución municipal, se alzó con la presea dorada en la Categoría Máster de hasta 80 kilos.