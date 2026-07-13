Cierra la campaña de recolección de residuos electrónicos con jornadas en Vuelta de Obligado y Santa Lucía

 La Municipalidad de San Pedro ingresó en la etapa de finalización de la Campaña de Recepción y Recupero de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa de gestión ambiental que busca dar un tratamiento adecuado y sustentable a los equipos en desuso. Las actividades de acopio domiciliario concluirán esta semana con jornadas programadas en las localidades de Vuelta de Obligado y Santa Lucía. De acuerdo con el cronograma oficial de la Dirección de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico local, este martes 14 de julio se llevará a cabo la recepción de materiales en Vuelta de Obligado. El puesto de recolección funcionará en el edificio de la Escuela Primaria Nº 15 en el horario de 10:00 a 12:00.

Una joven resultó ilesa tras volcar con su automóvil en la Ruta 9

Una joven de 23 años resultó ilesa luego de perder el control del automóvil que conducía y volcar sobre la banquina de la Ruta Nacional 9, en un siniestro vial registrado a la altura de la localidad bonaerense de San Pedro.
El hecho se produjo en el kilómetro 176 de la mencionada traza vial, sobre el carril que va en sentido Buenos Aires - Rosario. Por razones que aún se intentan establecer, la conductora de un Toyota Yaris perdió el dominio del vehículo, lo que provocó el despiste y posterior vuelco del rodado, que quedó posicionado en la zona de la banquina.
A raíz de un llamado de alerta recibido a través del servicio de emergencias 911, el personal policial se desplazó de inmediato hasta el lugar del hecho para asistir a la víctima y controlar la circulación en la zona.
Según informaron fuentes policiales a Télam, a pesar de la espectacularidad del vuelco, la conductora logró salir del habitáculo por sus propios medios. Al ser asistida por los uniformados, se constató que no presentaba lesiones visibles y se encontraba en buen estado de salud, por lo cual no fue necesaria la intervención de las ambulancias ni el traslado a un centro médico de la región.