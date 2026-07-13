Una joven resultó ilesa tras volcar con su automóvil en la Ruta 9

El hecho se produjo en el kilómetro 176 de la mencionada traza vial, sobre el carril que va en sentido Buenos Aires - Rosario. Por razones que aún se intentan establecer, la conductora de un Toyota Yaris perdió el dominio del vehículo, lo que provocó el despiste y posterior vuelco del rodado, que quedó posicionado en la zona de la banquina.

A raíz de un llamado de alerta recibido a través del servicio de emergencias 911, el personal policial se desplazó de inmediato hasta el lugar del hecho para asistir a la víctima y controlar la circulación en la zona.

Según informaron fuentes policiales a Télam, a pesar de la espectacularidad del vuelco, la conductora logró salir del habitáculo por sus propios medios. Al ser asistida por los uniformados, se constató que no presentaba lesiones visibles y se encontraba en buen estado de salud, por lo cual no fue necesaria la intervención de las ambulancias ni el traslado a un centro médico de la región.

Una joven de 23 años resultó ilesa luego de perder el control del automóvil que conducía y volcar sobre la banquina de la Ruta Nacional 9, en un siniestro vial registrado a la altura de la localidad bonaerense de San Pedro.