Detuvieron a un hombre que se había trepado al techo de la casa de su hermana para dañar las cámaras de seguridad

Un hombre de 41 años fue aprehendido en las últimas horas acusado de los delitos de "desobediencia y daño", luego de ser sorprendido sobre el techo de la vivienda de su hermana, donde portaba un arma blanca y pinzas con las que cortó el cableado del sistema de cámaras de seguridad, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se registró en una propiedad ubicada sobre la calle Belgrano al 500. Tras recibir una alerta a través del servicio de emergencias 911, efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) se desplazaron rápidamente al lugar y constataron la presencia del sospechoso en la parte superior de la finca.

Según detallaron los voceros policiales, el implicado estaba utilizando una pinza para inutilizar los dispositivos de vigilancia de la casa, perteneciente a su hermana, una mujer de 44 años. Al momento de la intervención, los uniformados lograron reducir al agresor y secuestraron en su poder tanto la herramienta como un arma blanca.

Por su parte, la víctima fue trasladada y asistida en la sede local de la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió la contención correspondiente. En el caso tomó intervención la fiscalía en turno, que dispuso la notificación formal de la causa a la que quedó sujeto el acusado, el secuestro de los elementos hallados y su posterior alojamiento en el sector de calabozos de la dependencia policial.