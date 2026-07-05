Un motociclista con graves heridas tras chocar con un automóvil

Un joven de 24 años se encuentra internado en estado reservado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital local tras protagonizar un violento choque entre la motocicleta que conducía y un automóvil, en un hecho ocurrido hoy por la madrugada en la zona urbana de esta ciudad.

El siniestro vial se registró en la intersección de las calles Casella y Belgrano. Alertados por un llamado al servicio de emergencias 911, efectivos del personal policial se desplazaron de inmediato hacia el lugar del hecho, donde constataron la colisión entre una motocicleta tipo 110 cc y un automóvil.

Por razones que las autoridades correspondientes aún intentan establecer, el rodado menor, guiado por la víctima de 24 años, impactó contra el automóvil, el cual era conducido por un joven de 21 años. Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió heridas de gravedad que motivaron su urgente traslado hacia el nosocomio local, donde permanece bajo monitoreo médico permanente a la espera de su evolución.

En el lugar del accidente se labraron las actuaciones de rigor y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de San Pedro, encargada de la investigación penal preparatoria para determinar las responsabilidades del hecho.